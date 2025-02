Il Bayern Monaco sta preparando il piano per le uscite in vista del mercato estivo. Secondo quanto rivelano in Germania, sono diversi i calciatori che i bavaresi vogliono cedere per fare un vero e proprio tesoretto: tra questi Zaragoza, in prestito all'Osasuna, ma anche Coman, Goretzka, Guerreiro, Boey e João Palhinha.