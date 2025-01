Bayern Monaco ingaggia 21enne portiere Urbig, sarà erede Neuer

Il Bayern Monaco sta costruendo per il futuro ingaggiando il portiere Jonas Urbig dal Colonia. La potenza bavarese ha annunciato il trasferimento lunedì sera. Il 21enne Urbig è considerato uno dei migliori giovani portieri tedeschi. Il suo passaggio al Bayern suggerisce che il club ritiene che un giorno potrebbe sostituire Manuel Neuer. Neuer è ancora il numero 1, ma si sta dirigendo verso la fine della sua carriera. Neuer, che compirà 39 anni a marzo, è sotto osservazione già in questa stagione dopo essere stato espulso per la prima volta in una sconfitta in Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen.