Bayern, la clausola nel contratto di Kane preoccupa

Il Bayern di questo inizio stagione ha fatto lo schiacciasassi: 14 vittorie nelle prime 14 partite disputate. Tra i protagonisti di questo record c'è Harry Kane: l’attaccante inglese, già arrivato a quota 22 centri stagionali, sembra più in forma che mai. Per questo i Bavaresi iniziano a preoccuparsi per la clausola rescissoria, valida dalla prossima estate, nel contratto dell'ex Tottenham: a fronte di 65 milioni di euro Kane potrà lasciare il Bayern. Una cifra non esagerata per un attaccante che, a 32 anni, sembra aver raggiunto il punto più alto in carriera. Il bomber inglese però più volte ha ribadito nelle ultime settimane di trovarsi benissimo in Germania e di non aver intenzione, almeno per il momento, di cambiare aria.