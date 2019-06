BARZAGLI: "GUARDIOLA-JUVE? SOGNARE E' BELLO"

05/06/2019

A margine del premio Nicola Ceravolo ricevuto a Catanzaro, Andrea Barzagli, ex difensore della Juve, ha parlato del toto-allennatore bianconero: "In tanti danno per scontato Sarri, ma ancora la decisione non è nota. Guardiola? Non so quale sia la situazione, ma ogni tanto è bello sognare e in Italia ci piace farlo. Visto cosa è successo con Ronaldo, sognare è possibile. Aspettiamo di vedere chi annuncerà la società. Conte all'Inter? E' una scelta lavorativa, non posso criticarlo".