Bari, il club cerca tre rinforzi sul mercato

Dopo i primi movimenti in uscita (Achik in prestito al Cerignola e Sgarbi restituito al Napoli) il Bari lavora nel mercato invernale di riparazione con il ds Magalini per rinforzare la rosa in attacco, a centrocampo e in difesa al fine di puntellare il rendimento della squadra verso l'obiettivo play off. Nel mirino dei pugliesi ci sono il centrocampista Hasa del Napoli (preso dal Lecce) e il trequartista Pereiro del Genoa. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere ceduto in Lega pro il difensore Matino poco utilizzato dal tecnico Longo in questa prima parte della stagione.