Rakitic "è un giocatore molto importante per noi. Non sappiamo se lo sarà anche quest'anno. Non posso garantire al 100% per una cosa che non so". Lo ha dichiarato il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde su futuro del croato. "Non so se continuerà con noi. In questo momento conto su di lui come sugli altri giocatori che abbiamo", ha spiegato il tecnico nella conferenza di presentazione dell'amichevole contro il Napoli a Detroit. Quanto all'estenuante trattativa per l'arrivo di Neymar, Valverde ha aggiunto: "Non so cosa succederà. vediamo. Quello che so è che sono l'allenatore e che lavoro con i giocatori che ho".