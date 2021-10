Barcellona, ufficiale Pedri fino al 2026 e una clausola da 1 miliardo

Una clausola record da un miliardo di euro. È quanto previsto nel rinnovo del contratto del talento Pedri fino al 2026 con il Barcellona, ufficializzato dallo stesso club blaugrana con un comunicato. Una cifra monstre - la più alta nella storia del Barcellona - per blindare a doppia mandata il centrocampista classe 2002, elemento fondamentale per il presente e per il futuro della squadra catalana e della Nazionale spagnola, ed evitare possibili tentazioni. La firma del nuovo accordo a fianco del presidente Laporta (il contratto in essere aveva scadenza giugno 2022) e la conferenza stampa sono fissate per venerdì.