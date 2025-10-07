Logo SportMediaset
Mercato

Barcellona, ter Stegen nel mirino della Premier League

07 Ott 2025 - 16:46
Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, Newcastle, Tottenham e Manchester United avrebbero messo nel mirino Marc-André ter Stegen. Il portiere del Barcellona, complice anche il grave infortunio della passata stagione e l'operazione alla schiena in estate, non è più titolare ed è finito dietro a Szczesny e Garcia nelle gerarchie. I tre club di Premier League sono pronti all'assalto e i Blaugrana potrebbero ascoltare delle offerte già nella sessione invernale di mercato. Per i Red Devils, resta viva anche la pista che porta a Emiliano Martinez dell'Aston Villa. 

