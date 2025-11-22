Barcellona, per l'attacco spunta il nome di Harry Kane

Il Barcellona è in cerca di un attaccante per la prossima stagione. Con Lewandowski in scadenza di contratto, e finito nel mirino del Milan, i blaugrana cominciano a muoversi sul mercato. Il profilo ritenuto ideale dalla dirigenza blaugrana è quello di Julian Alvarez, ma sarà estremamente complicato strapparlo all'Atletico Madrid. Ecco perché nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Harry Kane: per strapparlo al Bayern Monaco, però, c'è da pagare una clausola rescissoria da 65 milioni di euro attivabile solo su richiesta, effettuata con largo anticipo ai bavaresi, da parte del centravanti inglese.