Dopo le ingenti spese dell'ultima estate il Barcellona, che prevede entrate per 1.047 milioni di euro nel corso di questa stagione, dovrà vendere giocatori per 172 milioni di euro per poter far quadrare i conti. Lo riporta Goal.com, che spiega che parte della somma (72 mln) è già stata coperta dalle cessioni di Malcolm, Coutinho, e Cucurella, ma per trovare i restanti 100 milioni altri calciatori dovranno lasciare la Catalugna. Le big di tutto il mondo drizzano le antenne, trattare con i blaugrana sarà più facile.