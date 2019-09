"La verità è che sì, mi sarebbe piaciuto che arrivasse Neymar. Capisco le persone che erano contrarie, è normale per tutto quello che è successo, per come se n'é andato e come ci ha lasciato. Ma a livello sportivo, per me Neymar è uno dei migliori al mondo e ovviamente la nostra squadra avrebbe aumentato le possibilità di raggiungere i risultati che tutti desideriamo. E anche a livello di sponsor e immagine il club avrebbe compiuto un salto di qualità". Così Leo Messi, capitano e attaccante del Barcellona, sul tormentone del mercato estivo: il mancato ritorno del brasiliano al Camp Nou. "Onestamente non so se il Barcellona abbia fatto tutto il possibile. Non avevo molte informazioni sulla trattativa", ha spiegato il campione argentino in un'intervista a 'Sport'.