"Messi per sempre". È questo il titolo che ha scelto per l'apertura l'edizione odierna di Mundo Deportivo, che analizza sul futuro della stella argentina. Il Barcellona non ha nessun dubbio sulla permanenza di Leo e per questo ha intenzione di offrirgli un contratto a vita. Il padre del crack sudamericano e il presidente Bartomeu sarebbero in continuo contatto.