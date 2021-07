Barcellona, Laporta: "Rinnovo Messi procede, la Liga ci sta aiutando"

LE PAROLE

Il ds Alemany su Pjanic: "Stiamo lavorando a una soluzione, lui è il primo a cercare maggiore continuità"

In casa Barcellona si fa il punto sul mercato. L'occasione è quella della presentazione di Memphis Depay, durante la quale è intervenuto direttamente il presidente Laporta, che ha parlato soprattutto del rinnovo di Messi: "Il giocatore ha sempre detto di voler restare, su questo non ci sono dubbi - ha spiegato -. Dobbiamo seguire le regole, o riducendo il volume salariale o con qualche formula che sia accettabile per la Liga. La Liga comunque è ben disposta, il suo presidente è il primo a volere che ci siano grandi giocatori come lui". Su Miralem Pjanic ha invece parlato il ds Mateu Alemany: "Stiamo lavorando a una soluzione, lui è il primo a cercare maggiore continuità". Getty Images

Su Messi, dunque, c'è ancora da lavorare, ma la strada appare tracciata: "A tempo debito avrete, spero, la notizia che tutti stiamo aspettando e per la quale stiamo lavorando, ma non mi soffermerò sui dettagli che mancano per arrivare alla conclusione della trattativa".

Per quanto riguarda gli esuberi, invece, la parola è passata ad Alemany: "Tutti i giocatori della rosa conoscono la loro situazione - ha detto -. Umtiti e Pjanic sono giocatori prestigiosi, con carriere molto importanti. L'anno scorso hanno avuto pochi minuti e quindi conoscono la loro situazione. Con grande rispetto per loro, insieme ai loro agenti stiamo vedendo ciò che possiamo fare. Sono i primi che vogliono avere garanzie di continuità in una squadra".

Sembra invece per il momento accantonata l'ipotesi di un addio di Griezmann, che comunque non viene esclusa a prescindere: "È un giocatore del Barça, ha un contratto e, a meno che non ci siano circostanze diverse, contiamo su di lui. Ci sono stati movimenti di mercato, ma è normale. Non si può negare che ci sia stato un interesse per il giocatore e questo dimostra le sue qualità. È un giocatore che ha mercato e noi stiamo costruendo la rosa cercando un equilibrio finanziario. Con Antoine non abbiamo nessun problema, siamo felicissimi di lui, ma se il mercato si muove, siamo aperti a tutte le proposte che ci vengono presentate, perché siamo in un momento delicato in cui dobbiamo fare i conti con il fair play finanziario. Siamo aperti a tutte le opzioni, ma nessuna che danneggi una squadra competitiva".