Barcellona, Koeman blocca Messi: "Deve finire qui la carriera, lo farò sentire importante"

DALLA CATALOGNA

"Ho ancora molti contatti con Pep Guardiola e dice che è fantastico lavorare con Messi. È un vincente e se non vince si arrabbia. Devo assicurarmi che si senta importante. Deve finire la sua carriera qui, perché Leo è il Barcellona e il Barcellona è Messi". Ronald Koeman, nuovo allenatore dei blaugrana, ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul Barcellona che vuole rivelando anche i suoi piani per Frenkie de Jong e Antoine Griezmann.

Come aveva già accennato il giorno della sua presentazione, Koeman prevede di far giocare il giovane De Jong come perno di centrocampo: "Il piano è quello di iniziare a giocare con Frenkie de Jong nella posizione in cui ha giocato per l'Ajax e gioca anche per la squadra nazionale", ha detto Koeman. "Ricordo che ho assistito a una partita del Barcellona e l'ho visto giocare in una posizione e ho pensato tra me e me: 'Non lo metterei mai lì".

Parlando alla tv olandese Nos, il nuovo tecnico del Barça si è concentrato proprio su De Jong, specificando anche che "Se si spendono molti soldi per un giovane giocatore devi trovargli la giusta posizione per farlo rendere al meglio. Ha mostrato all'Ajax e con la squadra olandese in quale posizione gli si addice meglio ed è li' che giochera' anche per il Barcellona", ha aggiunto. Allo stesso modo Koeman vede il caso di Antoine Griezmann, che potrebbe riconquistare la posizione che occupava all'Atletico Madrid: "Non è un esterno tradizionale, quindi devo capire la sua posizione e metterlo in un ruolo che gli si addice e in cui possa mostrare le sue capacità".