Barcellona, due opzioni "low cost" per l'attacco

Il Barcellona vuole rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione e starebbe già valutando alcuni profili su cui puntare in estate. Vista la situazione finanziaria, il club non potrà andare su centravanti del calibro di Haaland o Julian Alvarez, spesso accostati ai Blaugrana, ma dovrà pensare a delle alternative più economiche. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, i nomi su cui si starebbe ragionando sono quelli di Etta Eyong e Serhou Guirassy. Il classe 2003 del Levante è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione con 6 gol e 3 assist in 10 partite di Liga. Il suo contratto scade nel giugno 2029. Anche il centravanti del Borussia Dortmund è sempre monitorato con grande attenzione.