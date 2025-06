Barcellona, Deco vola a Ibiza per chiudere Nico Williams

Il Barcellona spinge con forza per Nico Williams. L'esterno offensivo dell'Athletic Bilbao, protagonista con Yamal la scorsa estate nella vittoria di Euro2024 con la Spagna, ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Il Barça ha già messo in preventivo l'investimento per il classe 2002, autore di 11 gol e sette assist nell'ultima stagione con la maglia dell'Athletic. Oggi il direttore sportivo dei blaugrana Deco è volato da Barcellona a Ibiza con un volo privato per parlare direttamente con Nico Williams, in vacanza in questo momento dopo la finale di Nations League persa con la Spagna. L'obiettivo di Deco è quello di strappare il sì definitivo di Nico Williams, conteso anche da diversi club di Premier League e dal Bayern Monaco.