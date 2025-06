Due big della Bundesliga accendono i fari su Kaio Jorge. Secondo quanto riporta "O Tempo", l'ex attaccante della Juve attualmente in forza al Cruzeiro sarebbe finito nel mirino di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Per il cartellino del giocatore, che nell'ultima stagione in Brasile ha segnato 8 gol in 11 partite, la richiesta è di circa 25 milioni di euro.