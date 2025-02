Barcellona, Deco: "Per Yamal non c'è posto migliore che qui"

Lamine Yamal è una delle stelle del Barcellona che, complice le ottime prestazioni fornite con i blaugrana, fa gola alle big del calcio mondiale. Eppure il club catalano non sembra aver alcuna intenzione di privarsene come confermato dal direttore sportivo Deco che ha garantito un futuro in Spagna per il giovane iberico: "È un calciatore cresciuto qui, come Gavi e Cubarsí. Non vedo un posto migliore per loro che il Barcellona - ha spiegato Deco in un'intervista a Sport -. Lamine è felice qui, ha la famiglia, gli amici e ama il club. Sta a noi fare il possibile per farlo restare e assicurargli un futuro solido. È un giocatore chiave e non ha prezzo. Non ascolteremo offerte".