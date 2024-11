BARCELLONA, DECO: "NON STIAMO TRATTANDO DIOGO COSTA"

Il Barcellona sembra aver sistemato la situazione portieri dopo l'acquisto di Wojciech Szczęsny. A confermarlo è il direttore sportivo dei blaugrana Deco che in un'intervista al Mundo Deportivo, ha smentito ulteriori colpi: "Abbiamo preso Szczesny per sopperire all'infortunio di ter Stegen, ma non abbiamo in programma di prendere un nuovo portiere per il futuro. Non stiamo trattando Diogo Costa del Porto, fossi in lui non verrei al Barça per fare la riserva".