Esuberi costosissimi, giocatori che rifiutano la cessione e regole della Liga: il club catalano è alle prese con una situazione economica complessa e per ingaggiare il croato sarà necessario vendere

© Getty Images Il caso Brozovic tiene banco negli ultimi giorni: il mediano dell'Inter ha congelato l'Al Nassr per ora, perché all'orizzonte è spuntata l'ombra del Barcellona che lo vorrebbe per sostituire Busquets. Il salary cap della Liga, però, sta fermando tutto e il monte stipendi ipertrofico dei blaugrana va alleggerito prima di poter inserire qualcuno. Anche per Gundogan sono sorti problemi, tutte beghe per Laporta.

Dal 1° luglio il Barcellona potrebbe essere travolto da 54 milioni di euro di stipendi rientranti dai prestiti, che andrebbero a bloccare in maniera definitiva le possibilità di manovra sul mercato. Umtiti (20), Dest (10.8), Lenglet (16), Gonzalez (4.5), Collado (2.7) e Maia (1.6): tutti esuberi che si sta cercando di scaricare. Non solo loro tra i possibili addii, c'è anche Kessie. Da parte del mediano ivoriano però c'è la disponibilità ad andare via, purché sia a condizioni a lui favorevoli. E poi Ferran Torres e Ansu Fati, offerti in giro per l'Europa ma con poca voglia di lasciare la Catalogna per migrare verso altri lidi. Nel caso di Torres, poi, la cessione dovrà essere forzatamente remunerativa: il suo valore residuo a bilancio è ancora molto elevato, e non ci si può permettere minusvalenze.

Sullo sfondo si muove il bisogno di acquistare per tornare a competere in Europa, che si scontra con le scorie lasciate dalle gestioni precedenti e rischia di inficiare il futuro. Il Barcellona ha rischiato di perdere Gavi per la questione rinnovo poi risolta, ha ingaggiato Gundogan e al momento non può tesserarlo senza cedere qualcuno, ora il dubbio-Brozovic. Il giocatore dell'Inter andrebbe subito in blaugrana declinando i 23 milioni l'anno offerti dall'Al Nassr, ma per ora l'operazione è impossibile: servirà una vera magia entro il 1 luglio per evitare di vedere il monte stipendi esplodere impedendo ogni operazione.

