Barca, tutti pazzi per Szczesny: pronto il rinnovo per il polacco

Si era ritirato, ma al Barcellona è impossibile dire di no. Wojciech Szczesny si è rimesso subito in gioco dopo la rescissione con la Juventus e il conseguente ritiro dal calcio professionistico. A interrompere il "buen retiro" del numero uno polacco è stato l'infortunio del collega tedesco Ter Stegen e la necessità del Barca di trovare un nuovo portiere. Così "Tek" è tornato a disposizione in fretta e furia e nelle ultime settimane ha dimostrato di avere ancora tanto da dare con grandi prestazioni, una su tutte, ultima in ordine temporale, quella a Lisbona in Champions League contro il Benfica.