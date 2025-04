Barca, iscrizione di Dani Olmo a rischio: la Liga accusa i catalani di irregolarità

Le iscrizioni di Dani Olmo e Pau Victor sono di nuovo a rischio. Il Barcellona a gennaio era riuscito a iscrivere i due giocatori in extremis scavalcando la Liga: i catalani avevano dimostrato all'Alta Commissione Sportiva (CSD) del governo di aver la disponibilità economica per registrare entrambi i calciatori. Il salary cap dei blaugrana era stato infatti alzato dopo che il club aveva fornito le prove di aver venduto per circa 100 milioni dei box vip del nuovo Camp Nou: solo grazie a questo passaggio era stato possibile registrare i due calciatori. Recentemente, il Barcellona ha pubblicato il bilancio dell'anno e non ha fatto alcuna menzione di questi 100 milioni di euro, con la Liga che ora sostiene che l'affare non è stato effettivamente completato in tempo e che quindi il Barca ha violato le regole del fair play finanziario. La decisione sulla legittimità della registrazione d'emergenza di Olmo dovrebbe arrivare entro il 6 aprile e queste nuove informazioni sembrano mettere in dubbio la nuova licenza del giocatore.