Barca, il rinnovo di Yamal rimane un rebus: gli scenari

C'è comunione d'intenti, ma mancano gli accordi e le firme. Quello tra Barcellona e Lamine Yamal è un matrimonio che "s'ha da fare", ma i termini vanno ancora stabiliti. Il baby fenomeno, al momento, è uno dei giocatori meno pagati della rosa blaugrana: una situazione che non rappresenta correttamente l'importanza del calciatore nel sistema di Flick e per questo c'è la volontà da parte di tutti di ritoccarlo. Sulle cifre e le modalità però c'è ancora da lavorare: il Barca ha prospettato a Jorge Mendes, agente del calciatore, un lungo contratto con ingaggio a salire anno dopo anno. Per il momento però non è ancora arrivata la fumata bianca: i catalani sono tranquilli, forti anche delle dichiarazioni d'amore del giocatore nei confronti del club, ma vogliono evitare il potenziale inserimento di altre squadre.