Bale verso il Newcastle, il Real pensa a Coman

Gareth Bale è vicino al ritorno in Inghilterra. Il Newcastle, grazie alla nuova proprietà araba, sta tentando l'assalto al laterale sinistro del Real. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce di un interesse concreto da parte dell'Inter di Miami, la franchigia della Mls di David Beckham. Difficile però pensare che un giocatore che non ha ancora compiuto 31 anni possa dicidere di proseguire la carriera in un campionato come quello americano.