Dal ritiro della nazionale gallese, Gareth Bale lancia nuovi messaggi di insofferenza al Real. "Non direi che sono felice ma sto giocando - ha raccontato a Sky Sport -. Sono professionale e faccio tutto il possibile". "Sono stato sorpreso dal cambio di rotta sul mio futuro, mi sono concentrato sul fare bene durante il ritiro senza sapere dove sarei andato", ha aggiunto. "La scorsa stagione? E' stata difficile per tutti, per la squadra e per me - ha concluso Bale -. Mi hanno colpevolizzato più degli altri. Non ho prestato molta attenzione a questa cosa ma non credo sia stato giusto".