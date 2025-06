Silvio Baldini scatenato, porta il Pescara in B e si sfoga: "Nazionale? Creata generazione che non sa più cos'è la bandiera italiana"

Baldini ovviamente non si ferma all'Italia e torna sul suo Pescara togliendosi un bel sassolino dalla scarpa: "Un grazie ai sapientoni che invitavano il presidente a disfarsi di me perché sono una testa di c…o e non so gestire un gruppo. È una vittoria contro queste persone che rappresentano la cattiveria e il male del calcio". E infine: "Avevo un po' di pressione ma mi piaceva scherzare con il destino, parlavo dentro me stesso per vedere se il destino ci avrebbe tradito. Ma so cosa hanno fatto i ragazzi che facevano tre doppie sedute a settimana, ci deridevano, anche i procuratori, c'è troppa ipocrisia".