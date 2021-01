Attenta Juve: su Locatelli c'è anche il Manchester City di Guardiola

E' uno dei centrocampisti centrali migliori del campionato. Pirlo, che di quel ruolo se ne intende parecchio, lo vorrebbe alla Juve. Anche il Milan sta seriamente pensando di riportarlo in rossonero. Manuel Locatelli, però, è nel mirino di un altro ex regista di alto livello, diventato poi uno degli allenatori più importanti e innovativi del mondo: Pep Guardiola. Secondo il Daily Mail, il City è disposto a mettere sul piatto 30 milioni di sterline per portarlo a Manchester.