Attenta Inter: Real e Barcellona si sfidano per Lautaro Martinez

NEL MIRINO

Si profila un derby di mercato tutto spagnolo per Lautaro Martinez. Al già noto interesse del Barcellona, rilanciato anche questa mattina in prima pagina dal quotidiano catalano El Mundo Deportivo, si è aggiunto quello del Real Madrid come rivelato da Marca. Il grosso problema per i merengues riguarda la situazione extracomunitari: sono quattro quelli iscrivibili in rosa e Zidane conta già su Vinícius, Rodrygo, Militao e dalla prossima stagione Reinier. Con l'attaccante dell'Inter il numero passerebbe a 5.

Entrambi i club contano sulla clausola rescissoria dell'argentino pari a 111 milioni. Ma mentre il Barcellona, scrivono in Spagna, deve affrontare una situazione economica difficile e prima di investire ha la necessità di fare cassa e plusvalenze, il Real ha invece finanziariamente ampi margini di manovra: a vantaggio dei blaugrana, sottolinea però il Mundo Deportivo, ci sarebbero i contatti già avviati da tempo con l'entourage dell'argentino.

In tutto questo, però, manca un tassello fondamentale che riguarda innanzitutto proprio la tanto citata clausola rescissoria: l'Inter e Lautaro stanno da tempo lavorando per rivedere l'accordo in essere, alzando o addirittura eliminando la clausola in questione. Il club nerazzurro non ha al riguardo particolari preoccupazioni: per quanto la trattativa non sia semplice, la volontà delle parti è chiara perché l'Inter non intende certo perdere il Toro e l'argentino, per quanto lusingato dall'interesse spagnolo, è convinto di proseguire a vestire la maglia nerazzurra anche nel prossimo futuro.