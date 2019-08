Da Rodri a Rodrigo. L'Atletico, che ha visto partire il centrocampista passato al Manchester City, sta per prendere il suo omonimo, attaccante del Valencia in passato accostato anche al Napoli. Il giocatore non si è allenato con il suo attuale club e nel pomeriggio dovrebbe mettersi in viaggio verso Madrid per firmare con il colchoneros in attesa che le due società mettano a punto i dettagli dell'accordo intorno ai 60 milioni.