Mercato

Dall'Inghilterra: il Tottenham ci prova per Nico Williams

24 Nov 2025 - 16:39
© Getty Images

© Getty Images

Il Tottenham pianifica le prossime mosse di mercato e vuole provare a regalare ai tifosi un colpo ad effetto. Secondo quanto riportato da Team Talk, infatti, gli Spurs starebbero seguendo con particolare attenzione Nico Williams e sarebbero disposti a offrire ben 70 milioni di euro all'Atletico Bilbao. L'operazione sarebbe tutt'altro facile, visto che la scorsa estate il classe 2002 ha rinnovato fino al 2035 ed è considerato il top player della squadra. Sull'attaccante ci sarebbe anche il Chelsea. 

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

16:39
Dall'Inghilterra: il Tottenham ci prova per Nico Williams
15:17
Serie C: a Picerno arriva il centrocampista Baldassin
14:33
Fiorentina, avviati i contatti per il rinnovo di Dodô
13:09
Pescara, l'ex Inter Faraoni in prova
12:19
United, Amorim: "Zirkzee via a gennaio? Tutto può succedere"