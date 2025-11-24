Dall'Inghilterra: il Tottenham ci prova per Nico Williams

Il Tottenham pianifica le prossime mosse di mercato e vuole provare a regalare ai tifosi un colpo ad effetto. Secondo quanto riportato da Team Talk, infatti, gli Spurs starebbero seguendo con particolare attenzione Nico Williams e sarebbero disposti a offrire ben 70 milioni di euro all'Atletico Bilbao. L'operazione sarebbe tutt'altro facile, visto che la scorsa estate il classe 2002 ha rinnovato fino al 2035 ed è considerato il top player della squadra. Sull'attaccante ci sarebbe anche il Chelsea.