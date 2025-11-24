Logo SportMediaset

Mercato

Serie C: a Picerno arriva il centrocampista Baldassin

24 Nov 2025 - 15:17

L'Az Picerno (serie C, girone C), attraverso l'ufficio stampa, ha comunicato "di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Luca Baldassin, classe 1994, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione. Giocatore di grande esperienza in serie C - è scritto nella nota - Baldassin ha vestito, tra le altre, le maglie di Padova, Catanzaro, Viterbese e Renate, collezionando più di 300 gare e 30 gol". "Siamo contenti e lieti - ha detto il direttore generale della società rossoblù, Vincenzo Greco - di accogliere Luca nel nostro progetto. È un profilo che darà impatto e solidità al reparto, portando qualità e grande disponibilità al lavoro, avendolo già avuto a mia disposizione a Lumezzane. Ritroverà anche mister Bertotto, insieme a lui a Viterbo: auspico, per questo, che il suo inserimento in squadra sia il più veloce e proficuo possibile" Reduci dal successo esterno per 2-0 a Monopoli, i lucani - che dopo 15 giornate, sono al 17/o posto della classifica, con 13 punti, gli stessi di Siracusa e Sorrento - sabato, alle ore 14.30, allo stadio Curcio, ospiteranno la capolista Catania.

