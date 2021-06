Atletico Madrid, Simeone rinnova e chiede Lautaro Martinez

Diego Pablo Simeone rinnova con l'Atletico Madrid fino al 2024 e chiede l'acquisto di Lautaro Martinez. Lo riporta "As", svelando che il "Cholo" ha raggiunto l'intesa con il club spagnolo per prolungare di ulteriori due stagioni il contratto in scadenza nel 2022. La firma è attesa per i prossimi giorni, mentre l'accordo tra le parti è già totale. La situazione economica dei "Colchoneros", come per tutte le società colpite dagli effetti della pandemia, è complicata, ma l'Atletico proverà a soddisfare la richiesta dell'allenatore argentino.