In casa Atletico Madrid sta tenendo banco la questione riguardante il futuro di Rodrigo De Paul: il centrocampista è diventato una pedina chiave nello scacchiere tattico di Simeone, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e, secondo As, il Colchoneros stanno valutando se cederlo in estate per fare cassa ed evitare di perderlo a zero tra un anno, oppure provare a sedersi al tavolo per negoziare un prolungamento.