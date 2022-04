Atletico-Lautaro, Cerezo non smentisce: "Non oggi..."

MERCATO

Il presidente dei colchoneros, al pranzo Uefa col presidente del City, dimostra di conoscere bene l'attaccante dell'Inter

Lautaro Martinez all'Atletico Madrid in estate? In questi giorni il ds dell'Inter, Piero Ausilio, è a Madrid, dove ieri ha visto Real-Chelsea e stasera sarà in tribuna al Wanda Metropolitano, ma il viaggio del dirigente nerazzurro ha il principale obiettivo di cercare possibili acquirenti per il Toro, finito nel mirino dei colchoneros dopo che Simeone lo ha espressamente chiesto alla sua dirigenza. A confermare, indirettamente, la possibile trattativa anche il presidente degli spagnoli, Enrique Cerezo, che intervistato dal nostro inviato a Madrid Carlo Landoni si è fatto sfuggire più di qualche indizio.

"Oggi non è il momento di parlare di LauToro e nemmeno dei suoi fratelli (modo di dire spagnolo, ndr), oggi siamo qui per parlare della partita", ha tagliato corto il numero uno dei biancorossi, ma nelle sue parole si nascondono almeno tre indizi, che se poi faranno una prova lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Innanzitutto Cerezo dice "oggi", quindi non smentisce che dopo la sfida con il City, magari già domani, parlerà con l'Inter. Poi il presidente dell'Atletico chiama l'attaccante argentino "LauToro", dimostrando di conoscerne molto bene anche il soprannome. Infine, in coda all'intervista, ribadisce la totale fiducia nei confronti del Cholo Simeone, che da quanto assicurano in Spagna gli ha chiesto espressamente uno sforzo per portare a Madrid l'attaccante che sostituirà il partente Luis Suarez.

I nomi fatti dal tecnico sarebbero quelli di Darwin Nunez, inseguito da tutte le big d'Europa, e di Lautaro Martinez, che a giudicare dalla presenza di Ausilio a Madrid sembra proprio essere il big che l'Inter ha deciso di sacrificare sull'altare del bilancio la prossima estate.

Vedi anche inter Inter, Atletico su Lautaro: Ausilio a Madrid per ascoltare offerte