Un italiano in blancos: il Real Madrid pensa a Scalvini, colpo da 50 mln

Con Alaba ko, Ancelotti vuole un nuovo difensore: occhi in casa Atalanta, ma il prezzo non è a portata di mano

© Getty Images Un italiano al Real Madrid a gennaio: possibile. Parliamo di Giorgio Scalvini, finito ancora più concretamente nel mirino dei blancos dopo l'infortunio di David Alaba. L'austriaco, che si è rotto il legamento crociato sinistro nella sfida di domenica sera col Villarreal, ha mandato ulteriormente in emergenza la difesa degli spagnoli, già privi di Militao. E allora ecco che si è aperto lo spiraglio per un nuovo arrivo. Da capire se in prestito (come fatto con Kepa, arrivato per sostituire l'infortunato Courtois) oppure dopo un investimento economico importante.

Scalvini, che sul taccuino degli spagnoli c'è da tempo, è valutato circa 50 milioni di euro dall'Atalanta. Classe 2003, il centrale gioca nella difesa a tre di Gasperini, oltre a poter ricoprire la posizione di mediano davanti la difesa. Con Spalletti, in Nazionale, è stato più volte utilizzato nella difesa a quattro, non certo la posizione più agevole per il 23enne. Quella che però ricoprirebbe a Madrid: dalla parte dell'azzurro c'è il prezzo, inferiore a quello di alcuni 'concorrenti'. Come Antonio Silva del Benfica, che ha una clausola da 100 milioni di euro - riferisce As - oppure Gonçalo Inàcio, che lo Sportig Lisbona potrebbe lasciar partire per una cifra prossima ai 60 milioni di euro. Come detto in precedenza, c'è da capire se il Real Madrid deciderà di sborsare subito una grande cifra, o in alternativa rimandare il discorso al prossimo giugno.