L'Atalanta trova l'accordo per Zaniolo: sarà un nuovo giocatore nerazzurro

MERCATO

L'ex romanista è pronto per la sua nuova avventura in Italia con la maglia nerazzurra, affare da circa 22 milioni di euro, nelle prossime ore le visite mediche

Nicolò Zaniolo sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Galatasaray e a questo punto manca solo l'annuncio ufficiale: l'ex Roma è pronto a legarsi alla squadra di Gasperini a partire dalla prossima stagione e tornare a giocare in Serie A. Il club bergamasco ha battuto la concorrenza della Fiorentina, squadra in cui ha giocato nel settore giovanile dal 2010 al 2016, con cui è stato un testa a testa fino alla fine ma il trequartista ha poi scelto di sposare il progetto della Dea. Zaniolo è pronto quindi al grande ritorno nel campionato italiano, lasciato un anno e mezzo fa con la fine della storia d'amore con la Roma, e a giocherà la prossima Champions League. Il giocatore giovedì dovrebbe effettuare le visite mediche, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà poi obbligo al raggiungimento del 65-70% di presenze, per una cifra totale che ruota intorno ai 22 milioni di euro.

Vedi anche Atalanta Zaniolo allo scoperto: "Voglio tornare in Serie A e il Gala lo sa"

Zaniolo, di proprietà del Galatasaray, nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Aston Villa con 39 partite e 3 gol all'attivo. Un colpo importante per la squadra di Gasperini, che accoglie un nuovo giocatore dopo aver riscattato De Ketelaere dal Milan e dopo aver acquistato Godfrey dall'Everon. Un ritorno positivo anche in ottica Mondali per la nazionale italiana, Spalletti potrà tenere sott'occhio da vicino il giocatore nerazzurro, che era stato inserito dal ct nell'elenco dei convocabili per Euro 2024 ma aveva poi dovuto tirarsi indietro a causa di un infortunio: la frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE - Zaniolo arriverà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al 65-70% delle presenze stagionali. Le cifre: prestito oneroso di circa 3 milioni, a cui si aggiungeranno 18 milioni per il riscatto e altri bonus (compresi tra uno e 2 milioni) per un’operazione complessivamente da circa 22-23 milioni, che tocca anche la Roma in quanto giallorossi avevano mantenuto una percentuale sulla rivendita da parte del Galatasaray.