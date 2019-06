L'Atalanta parla colombiano: c'è Guarin nel mirino

23/06/2019

Non solo Luis Muriel, l'Atalanta è scatenata e potrebbe diventare sempre più colombiana con un nome veramente importante: Fredy Guarin. Un rinforzo per la Champions, un centrocampista dallo spessore internazionale per Gasperini. L'ex Inter, come scrive la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni parlerà direttamente con il direttore tecnico dei nerazzurri Sartori per capire la fattibilità dell'affare. L'ostacolo è tutto economico visto che Guarin percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro dallo Shaghai Shenhua ed è legato fino al 31 dicembre. Un accordo non è impossibile da trovare, ma poi servirà trattare con i cinesi il via libera a parametro zero.



Trattativa aperta anche per Roberto Inglese che ha un contratto con il Napoli fino al 2022, ma il Parma vorrebbe tenerlo ancora in prestito. La richiesta di De Laurentiis è di 25 milioni di euro, decisamente troppi per i Percassi. La formula potrebbe esserre quella del prestito con diritto di riscatto per l'attaccante che piace molto a Gasperini.