Atalanta, Zapata può partire: prezzo base di 55 milioni di euro

06/06/2019

Non siamo ancora ai famosi tre indizi di Agatha Christie che fanno una prova ma almeno due eventi portano a credere che il futuro di Duvan Zapata sarà lontano dall' Atalanta . Ed entrambi arrivano da Antonio Percassi che nell'arco di tre giorni ha rilasciato due dichiarazioni che si incastrano alla perfezione con lo scenario. " Ilicic e Gomez resteranno al 100% " diceva il presidente nerazzurro lunedì, "Non venderei mai Zapata a 40 milioni, per un'offerta tra i 50 e i 60 ci pensiamo" ha aggiunto oggi alla Gazzetta dello Sport.

Se il numero 1 della Dea trattiene ufficialmente due terzi del tridente che ha portato la Champions e contemporaneamente fissando il prezzo del terzo componente, significa che - se sacrificio sarà - toccherà a Zapata lasciare Bergamo. Cinquantacinque milioni di euro la cifra a cui "forse non si potrebbe dire di no" con il Napoli in prima fila dopo che l'Inter, a cui era stato accostato mesi fa, si è defilata.



Ma all'Atalanta non rimangono con le mani in mano, Percassi sa che deve trovare un sostituto all'altezza per Gasperini: potrebbe essere il nigeriano Victor Osimhen, classe 1998 del Charleroi con cui quest'anno ha segnato 20 gol.