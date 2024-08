Atalanta, ufficiale Samardzic: contratto fino al 2029

mercato

Il trequartista arriva dall'Udinese per 25 milioni di euro. Nerazzurri vicini anche a Wesley del Flamengo

L'Atalanta batte il settimo colpo di mercato: ufficiale l'acquisto di Lazar Samardzic dall'Udinese. Dopo l'accordo raggiunto ieri sera tra le due società, il trequartista serbo in giornata ha svolto le visite mediche con la Dea, cui è seguita la firma sul contratto fino al 2029 e l'inizio dell'avventura alla corte di Gasperini. Samardzic si trasferisce dall'Udinese all'Atalanta per 22 milioni di euro più 3 di bonus. Finito nel mirino di molti club durante l'estate, ad avere la meglio è stata la squadra bergamasca, in cerca di rinforzi in quella posizione di campo.

L'approdo di Samardzic alla corte di Gasperini libera, di fatto, Koopmeiners in direzione Juventus: Giuntoli ha recentemente alzato l'offerta fino a toccare circa quota 60 milioni di euro. Il sì dei Percassi però non è ancora arrivato. L'Atalanta vedrebbe comunque di buon occhio una sua permanenza, con O'Riley che è uscito definitivamente dai radar dopo le tante proposte rigettate dal Celtic.

Ma i bergamaschi non si fermano qui visto che è vicinissimo anche Wesley: per Gasp un nuovo esterno dopo il tramonto della trattativa per Pubill, il brasiliano classe 2003 costerà 16 milioni di euro più 4 di bonus.