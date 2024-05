Atalanta: spunta l'ipotesi Pioli se Gasp decide di dire addio a Bergamo

INCROCI DI PANCHINE

Nell'intreccio di allenatori del mercato 2024, sia il tecnico dei bergamaschi che quello rossonero sono anche nel mirino del Napoli

A Bergamo tifosi e dirigenti sperano tanto che Gasperini resti all'Atalanta. Nel caso in cui, dopo 8 anni, dovesse decidere di aver fatto il suo tempo in nerazzurro, si sta seriamente pensando a un piano B. L'ipotesi Juric sembrava quella più credibile, dopo la certezza della separazione tra l'allenatore croato e il Torino. Ora è uno dei candidati per la panchina del Cagliari del post Ranieri. Ma non è tanto questo a frenare la dirigenza dell'Atalanta, quanto la possibilità di portare Pioli in nerazzurro.

Se Gasp dovesse fare la scelta di vita di dire addio all'Atalanta, partirebbe l'immediato assalto del Napoli. De Laurentiis lo ha messo in cima alla sua lista, dato che l'ex prescelto, Antonio Conte, non sembra proprio intenzionato ad abbassare le pretese. Se l'attuale allenatore dei bergamaschi dovesse cedere alle sirene napoletane, la dirigenza nerazzurra farebbe un tentativo per Stefano Pioli, un allenatore di esperienza, anche internazionale, che ha guidato club di prestigio come Lazio, Bologna, Fiorentina, Inter e Milan. Lo stesso tecnico rossonero non disdegnerebbe l'ipotesi di guidare un club che ha acquisito, negli ultimi anni, una dimensione europea di buon livello e che, la prossima stagione, disputerà la Champions League.

Nel caso in cui Gasperini decidesse di restare a Bergamo o di non accettare la corte di De Laurentiis, Pioli potrebbe fare un salto in avanti nelle gerarchie napoletane, in una posizione privilegiata, sul taccuino della dirigenza azzurra, rispetto a un altro candidato come Vincenzo Italiano, destinato a lasciare Firenze.