Atalanta, Percassi vede Gasperini: trovata l'intesa fino al 2022

28/05/2019

"Ci vediamo domani mattina per un caffè. Domani a colazione si saprà tutto, ma sono ottimista e fiducioso". Parole del presidente dell 'Atalanta Antonio Percassi sul futuro dell'allenatore Gian Piero Gasperini. Il numero uno del club bergamasco ha rimandato ogni annuncio dopo essersi incontrato in giornata con il tecnico, artefice della straordinaria stagione dei nerazzurri culminata con la qualificazione in Champions, per un confronto.

Di fatto, però, è già stata trovata l'intesa tra le parti e Gasp resterà sulla panchina della Dea fino al 2022. Respinta al mittente l'offerta della Roma, che sul tavolo aveva messo un contratto di tre anni a tre milioni a stagione e la possibilità di tornare ad allenare in una grande piazza dopo la deludente esperienza sulla panchina dell'Inter. "Io col presidente Percassi ho deciso di fare il punto della situazione a campionato finito, cosa che capita ogni anno. Non farò mai niente che non sia condiviso con lui: passo prima dal presidente", aveva detto Gasperini prima della storica qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Dal canto suo Percassi non ha mai avuto dubbi sulla permanenza del tecnico dei miracoli: "E' scontato che Gasperini resti qui", ha dichiarato domenica a campionato concluso.



Adesso si atende solo l'annuncio ufficiale, ma a questo punto la Roma dovrà cercare un altro allenatore e il primo nome sulla lista è quello di Marco Giampaolo, dato in uscita dalla Sampdoria.