Atalanta, Percassi saluta Gosens: "Si è meritato l'Inter, ci ha dato tanto"

Robin Gosens all'Inter è uno dei colpi a sorpresa dell'ultima settimana di mercato in Serie A. L'esterno tedesco - dopo le visite mediche di rito - cambierà tonalità di nerazzurro passando da quello dell'Atalanta a quello dell'Inter e l'amministratore delegato ha spiegato l'accordo: "Gosens ci ha dato tanto. Aveva l'ambizione di andare in un grande club e se lo è meritato. Noi andiamo avanti lo stesso, siamo coperti".