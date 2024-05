Il Napoli fa passi avanti per Conte: De Laurentiis insiste, ore decisive

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli: Aurelio De Laurentiis ha deciso di provare l'affondo decisivo per centrare l'obiettivo, vale a dire trovare l'accordo con Antonio Conte, da sempre il prescelto per la rinascita degli azzurri. Gli altri candidati sondati, da Pioli a Gasperini, per ragioni varie sono sempre state considerati il Piano B, da perseguire solo in caso fosse definitivamente sfumata la possibilità di ingaggiare l'ex tecnico di Juve e Inter. Ma in realtà i contatti mai interrotti hanno permesso al numero uno del Napoli di mantenere aperto il dialogo. E quella di oggi è stata una giornata che ha dato segnali importanti, facendo crescere un cauto ottimismo.