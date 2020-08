Atalanta, la Lokomotiv Mosca annuncia l'accordo per Miranchuk

Aleksej Miranchuk è pronto per diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Atalanta. L'intesa con i bergamaschi è stata annunciato direttamente dalla Lokomotiv Mosca: "Lokomotiv e Atalanta hanno raggiunto un accordo di base per il trasferimento di Aleksej Miranchuk al club italiano", si legge in una nota del club moscovita. Per l'ufficialità, naturalmente, bisogna attendere l'esito delle visite mediche, ma nel frattempo il centrocampista russo ha già salutato il club in cui è cresciuto: "Voglio ringraziare tutti i tifosi - ha detto - Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Voglio dirvi grazie con tutto il mio cuore per essere stati presenti nei momenti difficili e in quelli facili. È ora di realizzare il mio sogno".