Atalanta, il Newcastle piomba su Zapata: rifiutati 30 milioni

ATALANTA

Il club inglese si è già mosso anche per Gosens, ma la Dea tiene duro e non sembra intenzionata a cederli a gennaio

Il Newcastle degli sceicchi si muove per Duvan Zapata. Secondo gli inglesi di Daily Record il club di proprietà del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita avrebbe presentato ai bergamaschi un'offerta da 30 milioni di euro, già rispedita al mittente. Il club nerazzurro valuta il suo bomber, in scadenza a giugno 2023, non meno di 45 milioni e, in ogni caso, non sembra intenzionato a lasciarlo partire nel mercato di gennaio. Getty Images

Discorso simile per quanto riguarda Robin Gosens. Nei giorni scorsi era infatti emersa la notizia di un accordo in dirittura d'arrivo tra i Magpies e l'esterno della nazionale tedesca, che sarebbe stato pronto a mettere la firma già a gennaio su un contratto da 3,5 milioni netti a stagione. Anche in questo caso, però, difficilmente la Dea darebbe un via libero immediato, con il giocatore che è prossimo al rientro dopo il lungo stop per l'infortunio alla coscia.