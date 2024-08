Atalanta: fatta per Samardzic, all'Udinese 20 milioni più bonus. Domenica le visite

IL COLPO

Il trequartista serbo saluta i friulani: contratto con i bergamaschi fino al 2029

© Getty Images È fatta per Lazar Samardzic all'Atalanta. Dopo i contatti avvenuti tra le parti negli ultimi giorni, la trattativa è arrivata alla conclusione. Il trequartista serbo si trasferisce dall'Udinese al club bergamasco per 20 milioni di euro più bonus. Domenica il giocatore effettuerà le visite mediche poi la firma sul contratto fino al 2029.

Vedi anche Atalanta L'Atalanta sfida il Milan per Samardzic: incontro con l'agente, si cerca l'intesa L'approdo di Samardzic alla corte di Gasperini libera, di fatto, Koopmeiners in direzione Juventus: Giuntoli ha recentemente alzato l'offerta fino a toccare circa quota 60 milioni di euro. Il sì dei Percassi però non è ancora arrivato. L'Atalanta vedrebbe comunque di buon occhio una sua permanenza, con O'Riley che è uscito definitivamente dai radar dopo le tante proposte rigettate dal Celtic.