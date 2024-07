Atalanta, ecco Zaniolo! Ufficiale l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto

IL RITORNO

È ufficiale il passaggio in nerazzurro dell'ex trequartista della Roma: superata anche la concorrenza della Fiorentina

Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, il trequartista ex Roma è stato ufficializzato come nuovo giocatore della squadra bergamasca. Un'operazione chiusa in prestito con obbligo di riscatto, come sottolineato dal comunicato del club: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Galatasaray SK - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazione sportive del calciatore Nicolò Zaniolo".

Nell'ultima stagione, Zaniolo ha giocato in Premier League con la maglia dell'Aston Villa, dove ha collezionato 39 presenze segnando 3 gol. Ora, però, il rientro in Italia dopo l'addio alla Roma nell'inverno del 2023 per trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Un'operazione che fa "sorridere" anche la Juventus: l'acquisto di Zaniolo apre le porte a una possibile trattativa per la cessione di Koopmeiners, con i bianconeri in pole position per acquistare il centrocampista olandese.

LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

A comunicare le cifre esatte dell'operazione è stato lo stesso club turco tramite un comunicato: "Secondo l'accordo, l'Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L pagherà alla nostra società un compenso temporaneo di 6.400.000 euro. Se si realizza l'opzione di acquisto, la commissione di trasferimento finale è di 15.500.000 euro. Inoltre, nell'accordo è incluso un bonus condizionato per un importo massimo di 2.000.000 di euro". L'obbligo di riscatto scatta al raggiungimento del 60% di presenze: si arriva a un totale di 23,9 milioni bonus compresi.

ZANIOLO: "ATALANTA UNA GRANDE FAMIGLIA"

"Onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia! Non vedo l'ora di iniziare, ci vediamo presto! Forza Atalanta". Queste le prime parole di Zaniolo da nuovo giocatore dell'Atalanta pubblicate su Instagram.