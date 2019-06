Atalanta, è fatta per Muriel dal Siviglia: colpo da 15 milioni più bonus

17/06/2019

L' Atalanta bussa un colpo in chiave Champions League: è fatta per Luis Muriel , attaccante di proprietà dal Siviglia appena rientrato dal prestito alla Fiorentina . I nerazzurri pagheranno 15 milioni di euro più bonus agli spagnoli, una richiesta di Gasperini talmente forte da andare oltre l'infortunio subito da Muriel con la Colombia solo due giorni fa: lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro, starà fuori un mese e mezzo.

Negli scorsi giorni il procuratore Lucci aveva già trovato un'intesa con l'Atalanta, nelle ultime ore è arrivato l'accordo anche tra i club per un trasferimento a titolo definitivo. Un acquisto che non deve spaventare i tifosi atalantini in ottica Zapata o Ilicic: la società di Percassi fa sul serio in vista del debutto in Champions, rimarranno tutti gli attaccanti per avere una rosa qualitativamente e quantitativamente adeguata agli impegni della prossima stagione.