Atalanta scatenata: oggi arriva Scamacca, attesa per il sì di De Ketelaere

COLPI NERAZURRI

L'attaccante raggiungerà Bergamo per effettuare le visite di rito, intanto la Dea aspetta una risposta dal belga

© ipp Atalanta scatenata sul mercato. Dopo aver venduto Hojlund al Manchester United, la Dea non perde tempo e si prepara a piazzare due colpi importanti in entrata. Per il primo, Gianluca Scamacca, ormai è praticamente tutto fatto e l'operazione dovrebbe essere completata a breve. Dopo aver raggiunto l'intesa col West Ham e sorpassato l'Inter con un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus, la Dea è pronta a mettere tutto nero su bianco. Il giocatore sabato raggiungerà infatti Bergamo per sostenere le visite di rito e firmare il contratto con i nerazzurri da 3,2 milioni a stagione.

Un affare da top club, che conferma la capacità economiche e manageriali dell'Atalanta di dare battaglia sul mercato alle altre big del campionato italiano. Con Scamacca, infatti, la Dea porta a casa un bomber che in Serie A negli ultimi mesi era finito nel mirino non solo dell'Inter, ma anche di Roma, Milan e Juve. Un rinforzo importante che andrà a colmare in rosa il vuoto lasciato dalla cessione monstre di Hojlund e che, sulla carta, si candida a essere l'attaccante titolare di Gasperini per la prossima stagione.

Ma il dinamismo della Dea sul mercato in entrata non si ferma a Scamacca. Praticamente chiusa la questione centravanti, infatti, l'Atalanta ora attende notizie importanti anche sul fronte Charles De Ketelaere. Dopo aver raggiunto un accordo col Milan sulla base di 5 milioni per il prestito oneroso più 20 per il diritto di riscatto, i nerazzurri aspettano solo il via libera del giocatore per completare l'affare. Risposta che dovrebbe arrivare nelle prossime ore e su cui a Bergamo filtra un certo ottimismo. Chiuso al Milan dai nuovi arrivi e dal cambio di modulo, nonostante l’inserimento del Fulham e il forte interesse della Real Sociedad, il belga sembrerebbe infatti intenzionato ad accettare il trasferimento alla Dea per provare a rilanciarsi dopo l'annata da dimenticare in rossonero.