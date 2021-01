Accelerata Siviglia: Papu Gomez pronto a volare in Spagna

L'ultimo tentativo dell'Inter non ha dato i frutti sperati e il Papu Gomez è sempre più vicino al Siviglia. Nelle ultime ore il ds Monchi ha intensificato i contatti con Luca Percassi è l'accordo economico per portare l'argentino in Spagna è veramente a un passo. L'offerta degli andalusi è di 6 milioni di euro più bonus quantificati in 1-2 milioni. Anche il giocatore, dopo aver capito l'impossibilità di restare in Italia, sarebbe disposto al trasferimento.